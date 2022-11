Sabrina Carballo confesó que cambió su vida tras El hotel de los famosos: "Estaba enloqueciendo"

Sabrina Carballo 1.jpg

"No quería ni salir al exterior. Fue demasiada información para mi cabeza porque siempre traté de cuidar mi vida privada, de no exponerme, aunque es parte de la profesión. Todo lo mediático nunca me gustó, pero era parte del laburo, aunque antes lo podías manejar mejor sin las redes. No era una búsqueda toda esa exposición", reveló en una entrevista Sabrina Carballo.

"Empecé terapia por El Hotel de los Famosos, mis amigos me decían que estaba enloqueciendo, que las redes no eran la realidad. No estaba acostumbrada y tuve que estar dos meses en mi casa hasta que saliera el capítulo de la eliminación", agregó la actriz.

Sabrina Carballo 2.jpg

Es que al ser el programa grabado de antemano, para así poder estar adelantado a la emisión del vivo, los participantes que iban siendo eliminados no podían aparecer en público, debido a que esto adelantaría quién quedó eliminado, antes de que se emita en televisión.