Salieron del cine y se encontraron con que les habían robado el auto

Se trata de un Volkswagen Senda, modelo 1992, de color blanco, cuyo dominio es THC 197.

"Miramos para todos lados y ya no estaba. Lo dejamos en la esquina de República de Italia y Chrestía porque en el estacionamiento de los cines Village no había lugar. No era el único, de hecho cuando salimos había una camioneta al lado", relató Florencia, una de las dueñas del auto junto a su marido, a LM Neuquén.

"Está impecable. Fue un regalo de bodas del abuelo de mi marido. No sólo es la única movilidad de la familia, sino que es un recuerdo del abuelo, quien en su momento lo compró 0 KM", agregó la damnificada que reside en zona de chacras.

La pareja radicó la denuncia en la comisaría Primera, pero no consultaron si el complejo de cines cuenta con una cámara que pudiera aportar información de los autores del robo.

Ante cualquier del auto, podrán comunicarse con la comisaría más cercana o bien al teléfono 299- 5781715.

