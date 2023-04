Espectáculos La Mañana Gran Hermano Salta: una multitud recibió a Marcos tras ganar Gran Hermano

El joven ganador del reality fue trasladado en una autobomba por la ciudad, que fue seguida por cientos de sus fanáticos.







Marcos, el gran ganador de Gran Hermano volvió a su Salta natal y fue recibido como un héroe. Arriba de la autobomba de bomberos, el campeón del reality show fue recibido por cientos de personas que se acercaron para saludarlo y felicitarlo.

Mientras estaba arriba de la autobomba, Marcos habló con Cortá por Lozano y entre saludos y besos para sus fanáticos, contó qué tiene planeado hacer ahora que volvió a su hogar. “Estoy súper feliz, una locura, no puedo creer lo que es esto, es hermoso. La verdad que no puedo creer que tanta haya venido a verme, es un sueño. Es inexplicable todo lo que siente por esta provincia, por esta gente, es inolvidable esto que me está pasando”, aseguró Marcos emocionado.

“Vamos a ir a la Iglesia, ahí quiero agradecer por todo lo que me pasó y lo que me está pasando. No le pedí ser campeón a la Virgen, pero si disfrutar lo que más pueda, y también pedí que mi familia esté bien”, agregó el participante.