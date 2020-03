Salvio: "El coronavirus justo nos agarró en un gran momento"

Sin embargo, en medio de la suspensión de la actividad deportiva por la propagación del nuevo coronavirus, el Toto aprovechó para pedir disculpas a los simpatizantes del Millo.

“Nunca hablo mal de nadie. Fue más por hincha, por la euforia. Pido disculpas porque sé que no es lo correcto ”, señaló en Fox Sports. “Siempre trato de hablarle a mi mamá para que no tenga nada porque yo sé cómo es el fanatismo, ser hincha de un club. Sé que a la gente de River no le gusta y quizás tampoco lo vean bien los hinchas de otros equipos ", además.

En el mismo sentido, el ex futbolista de Lanús insistió: "Como no soy una persona que busca problemas, que se mete en problemas, pido perdón, pido disculpas".

"Nunca antes dije nada malo de River, siempre trato de hablar maravillas de Boca, de mis compañeros, y nunca hablar mal de los demás", cerró Salvio.

Además, habló sobre el parate en el fútbol. “Estamos aislados, nos dan rutinas de trabajo en casa y tratamos de volver de la mejor manera. No salimos porque así nos lo indicaron desde el club”, contó.

Salvio, una de las figuras del reciente campeón de la Superliga, detalló cómo es su trabajo físico: “Tengo una cinta para correr y por grupos también contamos con rutinas. Hago pasadas y algunos trabajos de pierna en casa”.

Por otra parte, el ex Benfica de Portugal, contó que tuvo contacto con su ex compañero Ezequiel Garay, ahora en Valencia y contagiado con coronavirus, y que “no tiene síntomas” aunque permanece en cuarentena junto con su novia.

Salvio aseguró que su madre, Cristina, operada recientemente de un cáncer, está “guardada” porque es “una persona en riesgo”.

“El coronavirus justo nos agarró en un gran momento del equipo, estamos más sueltos y con la sensación de que en cualquier momento hacemos un gol y ganamos los partidos”