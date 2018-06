“Tenemos argumentos suficientes para creer que ante los africanos haremos todo para lograr la clasificación”, señaló el DT, en una muestra de apoyo a sus dirigidos antes del último partido de la zona de grupos.

Por otro lado, el ex técnico de la selección de Chile hizo alusión a los rumores de un quiebre dentro del plantel y el cuerpo técnico tras la última caída. “Yo no puedo aclarar cosas que desconozco y que no existen. Cuando terminó el partido anterior yo me hice cargo de la derrota pero como entrenador. Ahora estoy pensando en ganar mañana”.

En cuanto al plan que baraja ante el elenco africano el casildense dijo que su apuesta será “poder dominar el juego para que no sea un partido de ida y vuelta, porque ahí ellos tienen bastante ventaja”.

En cuanto a la actuación de Lionel Messi frente a Croacia, que estuvo muy por debajo de su nivel, el líder del cuerpo técnico albiceleste evitó la crítica al capitán. “Creo que posicionalmente el partido se dio complicado para Leo porque la estructura de partido no lo favoreció”, dijo y agregó: “Trataremos de mejorar eso ahora, estamos seguros de que eso no va a volver a pasar y que Leo, por el bien de Argentina, toque más balones que en el partido anterior”. “Este partido será el punto de partida”, cerró.