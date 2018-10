Sandleris: "Ni loco compraría dólares en este momento"

De hecho, confía tanto en el nuevo esquema que afirmó que “ni loco compraría dólares en este momento”, más allá de que la divisa pudiera llegar a desafiar circunstancialmente por algunas jornadas el techo de la zona de libre flotación que definió esa entidad en $44, dado que descuenta que al mercado le tomará “un par de semanas” adaptarse al nuevo programa. Luego de esa transición, dice, la inflación “empezará a bajar en los próximos meses” y “dejaremos de lado la obsesión actual con el dólar y podremos enfocarnos en lo que necesita la economía”.

Con signos de cansancio, tras largas jornadas de intensa actividad, el funcionario que se reconoció como uno de los “padres” del plan brindó una serie de entrevistas a los medios nacionales donde demostró sus puntos de vista. “No se puede juzgar el nuevo esquema, que tiene por corazón una política monetaria muy restrictiva y que apunta a asegurar que la economía volverá a anclar sus variables nominales (inflación, tipo de cambio), por estos dos días. Recién el lunes arrancan las licitaciones de letras de liquidez (leliq), que nos van a permitir regular el retiro de pesos”, aseguró. Y ratificó las riendas tomadas: “Creo que el mercado nos ayudará a ir construyendo la credibilidad del sistema porque hicimos lo que dijimos que haríamos: el dólar se movió para arriba, pero no salió de la zona de no intervención y no intervinimos. Es una regla que vamos a respetar”.

“Nos vamos a manejar en las tres zonas: de no intervención entre $34 y $44, de intervención de venta -arriba de $44- o de compra de reservas -debajo de $34-. Obvio que estamos preparados para cualquiera de los escenarios y ya anunciaremos qué vamos a hacer en cada uno de manera explícita. El esquema que diseñamos apunta a que, en los momentos en los que uno debe ser más restrictivo, lo sea; y cuando encuentre espacio laxo, lo sea”, comentó.

De Londres al Banco Central

Verónica Rappoport, compañera de curso de la UBA de Guido Sandleris, regresó al país luego de trabajar 18 años en el exterior, donde en su último empleo se desempeñó como profesora en la LSE. Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, había sugerido que se incorpore a la mesa chica del Banco Central una mujer.