Santa Cruz: el ex candidato a concejal acusado de estafar a su madre dio su versión y luego intentó suicidarse

Tras conocerse esa versión, el abogado de “Pocha” y de su hijo Daniel le reveló al mismo medio que pese a la difusión de la internación y las versiones que circulaban por las redes, la mujer no se enteró de nada. “La mantenemos aislada de lo que le pueda afectar“, sintetizó.

Desde que se conoció su caso, la ex docente y también respetada funcionaria en el ámbito de la educación, recibió en su casa un continuo desfile de vecinos, exalumnos y colegas que fueron a manifestarle su solidaridad y apoyo, incluida la jueza de la causa, que le garantizó que en lo inmediato se va a poder quedar en su casa y que va a hacer todo lo que esté a su alcance para aclarar la situación.

“El sorete más grande”

Casi dos semanas después, al fin, el acusado salió a dar su versión. Y para hacerlo envió a varios medios locales un video grabado con su celular.

“Yo también tengo derecho a defenderme, por más que sea el sorete más grande de Caleta Olivia”, aseguró el acusado en las imágenes que envió a medios locales para dar su versión de los hechos que, se presume, cometió en perjuicio de María Isabel “Pocha” Flores, a quien además de la casa que logró tener junto a su marido fallecido, le habría sacado dos autos y durante meses buena parte de su jubilación, “para darse la gran vida”, como dijo el hermano.

José Avellaneda.jpg José Avellaneda en el video que hizo con su celular y envió a medios de Santa Cruz para negar las acusaciones.

“Lamento muchísimo que todo esto haya pasado así y que no hayamos podido resolver ciertas cuestiones de manera familiar como debe ser, con diálogo”, continuaba su mensaje. Y agregó: “Yo, principalmente, no supe encaminar las cosas en este último tiempo para que mi madre estuviera tranquila; es una situación que ella no debió pasar y lamento la exposición que tuvo, ella nunca se iba a ir de la casa ni nada por el estilo, no se va a ir y va a estar ahí hasta el último día de su vida, que ojalá sea dentro de muchísimo tiempo”, mencionó.

En su “mea culpa”, el hombre admitió que no tuvo “la adultez y madurez necesarias para zanjar diferencias en la relación y para no mezclar las cosas”, en referencia a supuestas diferencias con su hermano, un reconocido chef que vive y se destaca en Europa, y que cuando vino a Santa Cruz a pasar las últimas Fiestas con su mamá, descubrió las maniobras de su hermano y decidió actuar, según precisó su abogado, Daniel Aybar.

José apuntó contra el representante legal que lleva adelante la acusación: “Te hiciste un picnic, un festín conmigo”, lo acusó. Y agregó: “No te voy a decir doctor, porque te conozco hace mil años. Lamento que más allá del rol que tenés como patrocinante de mi hermano, hayas dicho cosas que no eran realidad, y aplaudo que hayas podido mostrar tus dotes de abogado, ya que quizás como juez de Faltas no podés”, dijo.

Además, se dirigió a él directamente: “Sabías muy bien dónde vivo y con quién estaba”, le disparó. Durante los primeros días de conocido el caso, los supuestos damnificados habían hecho público que el político radical se había fumado y nadie sabía dónde estaba.

“No soy una víctima, ni soy el Papa Francisco, pero tampoco soy una mierda”, reiteró en otra parte de su mensaje grabado, que no difundió -aclaró- con la intención de conmover a la gente dando su versión, sino porque consideró que tenía que dar la cara ante las acusaciones.

Su mensaje para la docente jubilada de Santa Cruz

“Ojalá de corazón y sinceramente podamos volver a hablar”, dijo con la voz quebrada y a punto del llanto, según consignaron los medios que recibieron el video. Y expresó: “Ojalá pueda pasar y con vos también hermano Daniel, y si no es así será porque Dios considera que no tiene que ser”.

Docente jubilada estafada por su hijo en Caleta Olivia, Santa Cruz. Maria Isabel "Pocha" Flores en la puerta de su casa en Santa Cruz, donde desde la tarde del lunes se da un desfile incesante de gente que va a darle su apoyo. La Opinión Austral

Ya sobre el final del mensaje, José declaró: “Lo único que me interesa es que todo esto se resuelva lo más pronto posible y se aclare donde corresponde, en la Justicia, cuando sea el momento y cuando la Justicia así lo disponga me haré presente de la forma que corresponde para aclarar toda esta situación”.

Para cerrar, sugirió que tenía pruebas para demostrar su inocencia, sugiriendo que aportará testigos, “mucha otra gente que ha participado y va a tener que decir las cosas cómo se realizaron, de manera legal y en buena fe“.