Santiago del Moro dio la cara y habló del fraude en Gran Hermano

La salida de Cata de la casa de Gran Hermano sorprendió a todos, no porque fuera el personaje más querido del juego, sino porque todo el mundo esperaba que la eliminación estuviera entre Daniela y Nacho. Tanto es así, que cuando se supo el resultado (e incluso antes, cuando se supo que Nacho había sido el primer salvado) muchos en las redes sociales empezaron a acusar a la producción del programa de hacer fraude, para sacar a Cata.

Tanta polvareda se levantó por esta eliminación, que en el programa siguiente, Santiago del moro decidió recoger el guante y hablar del que posiblemente sea el tema más complicado en su corta carrera en Gran Hermano : si hubo o no fraude en la última eliminación del domingo pasado.

Luego, el conductor dio más detalles de cómo se maneja el sistema de votación y explicó que en realidad estos votos siguen contándose hasta último minuto, a pesar de que en los momentos previos se pausa para ir salvando a los menos votados.

Sanatiago del Moro fraude 1.jpg

"Cuando yo digo que por un momento se pone en pausa, ahí le dan un número a la escribana, que lo coteja con la computadora, ella firma eso y ese es el sobre que me traen. Me ponen el sobre con el porcentaje para que ellos no se enteren”, agregó el conductor.

“Después la votación continúa, hasta el último segundo la gente puede votar. Eso es lo bueno del juego", explicó Santiago del Moro y cerró: "Anoche, lo que pasó con ella... creo que Daniela te gana de mano anoche, por todas las intervenciones que tuvo conmigo... Ella tenía muchas ganas de quedarse y vos no, Cata...".