Santiago del Moro habló del caso de Corazza: "La acusación es espantosa"

En tanto que Del Moro no se cayó nada y habló de la repercusión que generó la detención del productor. “ La acusación es espantosa. Siempre pido justicia en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo una mirada piadosa frente a ese castigo. Tengo las mismas dudas que ustedes y las mismas preguntas que ustedes”, comenzó diciendo el conductor del ciclo que llegará a su fin el 27 de marzo.

Sobre la relación o el vínculo de Del Moro con Corazza, el animador del programa sostuvo que no lo conoce, pero que sí Marcelo trabaja hace 20 años en Telefe. "No quería salir y solo leer el comunicado frío que emitió el canal", justificó el conductor al comentar su sensación sobre lo ocurrido.

Al mismo tiempo reconoció que la noticia dejó a todos en “shock” y sumó: “Marcelo Corazza no tiene nada que ver con la casa de Gran Hermano (refiriéndose a la voz dentro de la casa)”. “Lo que pedimos es la palabra justicia, con los chicos no, ni hoy ni nunca. No tengo ninguna mirada piadosa con respecto a este delito”, finalizó Santiago.