Lo llamativo es que el canal del cual ahora es parte es el organizador del evento, por lo cual no debería tener ningún problema en poder ir. “Yo amo los Martín Fierro, siempre me han parecido importantes. Pero no estoy nominado y no voy, este año no me toca a mí... Tengo varios y soy súper agradecido, lo saben cada vez que nominan o cuando me tocó ir. Voy y aunque no gane soy feliz ahí. Pero no estoy nominado, y no voy a ir a una fiesta a la que no me invitan, eso es de colado”, contó el conductor en Pamela a la tarde.