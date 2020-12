“Vengo de una época en la que a las niñas no se les permitían andar en bicicleta porque querían entregarlas casi castas, y eso no podía ocurrir si te golpeabas con la bici. Quien te iba a creer esa excusa. Vengo de una época en la que a las hijas no se les permitía estudiar en la universidad porque lo que tenía que hacer una mujer era conseguir un buen marido. Cuando yo nací, las mujeres no podían votar, no heredábamos, no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos tener cuentas bancarias ni tarjeta de crédito, no podíamos ir a la universidad. No podíamos tener patria potestad compartida por sobre nuestros hijos, no nos podíamos jubilar. Las mujeres, cuando yo nací, no éramos nadie”, expresó Sapag en su oratoria.