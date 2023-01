Scaloni habló de su video viral con Paredes en la final de Qatar 2022

El conmovedor video se hizo viral en las redes sociales y no tardó en recorrer el mundo entero . Sin embargo, hasta el momento, el pujatense no había hecho ninguna referencia a aquella secuencia. En una entrevista con Universo Valdano , programa que se emite por el canal Movistar, el técnico de 44 años habló por primera vez de lo que le pasó por el cuerpo en aquel momento.

“Sí, increíble... Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo. Hubo un momento clave en el que me largo a llorar porque me di cuenta lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los de Maracaná”, añadió el joven entrenador que ya consiguió tres títulos con la Albiceleste (Copa América, Finalissima y Mundial).

AMAyHi0yCIlM9xtW.mp4

En la misma entrevista, Scaloni habló de otro icónico momento durante la Copa del Mundo: el llanto de Pablo Aimar tras el gol de Lionel Messi a México. "Hubo mucha lágrima en el Mundial, las de Aimar en el partido con México. Pablo venía con un problema familiar, la distancia y la importancia del partido que íbamos empate con ellos. Pablo viene de festejar el gol y emocionado, agitado; yo solo quería hablar del cambio que íbamos a hacer porque no me di cuenta que lloraba. Yo le contaba el cambio y después me di cuenta. En el segundo gol me pasa a mí, yo me emociono", explicó.

También hubo tiempo para hablar del liderazgo de Messi en el combinado nacional: “Es un líder, lógicamente futbolístico, pero cuando habla te puedo garantizar que dice las palabras justas. Y lo que le transmite al compañero yo no lo vi nunca, en ninguna persona. No futbolística eh, en ninguna persona vi todo lo que puede transmitir”.

“Increíble. Es difícil. Te lo puedo contar, pero tendría que vivir la gente lo que él transmite cuando habla, cómo lo miran los compañeros, la manera que lo miran, con admiración. Es muy difícil de explicarlo”, sentenció.