Scaloni, muy angustiado: "Es difícil de asimilar lo que pasó"

"Es difícil de asimilar lo que pasó porque en cinco minutos nos hicieron los dos goles . Creo que fueron sus únicos dos tiros al arco. No queda otra que levantarse y seguir adelante para ganar los siguientes dos partidos . No tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir", comenzó el entrenador.

Acerca del estilo de juego de Arabia Saudita y los tres goles que le anularon al combinado nacional, Scaloni expresó: "Ya sabíamos como jugaba Arabia. De hecho en la semana nos estuvimos preparando sabiendo que su línea defensiva estaba adelantada. Fueron algunas jugadas milimétricas que consideró la nueva tecnología, pero más allá de eso lo hicieron muy bien".

"El primer tiempo creo que fue todo nuestro, con esas situaciones de fuera de juego que antes eran gol. En el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, porque siempre un gol puede cambiar cualquier cosa. Y así sucedió. Nos empatan y prácticamente a la siguiente jugada nos hacen el 2-1. Después lo analizaremos con mucha más calma. Con ellos (los jugadores) no hablé, lógicamente, porque están doloridos y pensando en el resultado adverso. Ahora a enfocarse en dar vuelta la situación, al final se trata de ganar los siguientes partidos", analizó a continuación.

Al ser consultado por el estado físico del equipo y de algunos jugadores en particular, el técnico campeón de América indicó: "El físico no me preocupa porque los goles de ellos llegaron a los 48 y 52 minutos. No va por ahí. Lo de hoy fueron jugadas muy rápidas y muy aisladas. Las preocupaciones a nivel físico las veremos en el reporte, en principio la mayoría está bien".

"Seguimos pensando lo mismo. De la misma manera en que antes del partido nos daban de favoritos. Sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Hay veces que podés ser infinitamente superior y en una jugada o en dos como hoy se te complica. Después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso creo que en el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones. Pero no queda otra, de la misma manera en que si hubiésemos ganado, estaríamos pensando en levantarnos mañana y preparar el partido con México. Tenemos que trabajar los aspectos que lógicamente no se hicieron bien", consideró luego.

scaloni lionel argentina.jpg Lionel Scaloni analizó la durísima derrota de la Argentina ante Arabia Saudita.

"Perder nunca está bueno. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Sobre todo dando la sensación de que el partido se nos escapa en nada. Cuando nos dimos cuenta íbamos 1-2. No hay momentos para elegir cuando perder, sobre todo cuando veníamos de una dinámica positiva. Sabíamos que en algún momento se iba a romper. Por suerte todavía tenemos dos partidos por delante y lo vamos a sacar", agregó.

Acerca de los cambios que metió en el complemento, Scaloni explicó: "Cuando el resultado es adverso uno intenta buscar otra cosa. Con Julián (Álvarez) buscamos tener, además de presencia en el área, que vaya a la espalda de los defensores. Creo que Enzo (Fernández), el Huevo, Lisandro (Martínez) y los chicos que entraron lo hicieron bien. Lógicamente la dinámica del partido ya no era igual a la del primer tiempo, pero uno siempre busca mejorar el rendimiento del equipo".

"Veníamos muy bien. La realidad es que mejor no podíamos venir. Pero el fútbol, sobre todo en el Mundial y las grandes competencias, tienen estas cosas. No te da tiempo a equivocarte ni siquiera. Lamentablemente hoy pasó así. Pero no queda otra que levantarse, no hay otra lectura. Nos vamos a levantar y vamos a ir con la cabeza arriba a ganar los dos partidos que nos quedan", insistió el DT.

"Nunca subestimamos a Arabia. La respetamos como a todo rival. Vuelvo a repetir que es un gran equipo con jugadores técnicos y físicamente capaces. Los motivos fueron milimétricos como los fuera de juego. Ellos tienen la defensa adelantada, dejan poco espacio para jugar entrelíneas y sabíamos que cualquier situación de gol iba a ser cuestión de fuera de juego o no. En este caso, la nueva reglamentación del fuera de juego automático te priva de un gol. Lo aceptamos porque es así y porque sabíamos que este equipo juega así. No hay mucho más análisis. El partido ya está, hay que felicitar al rival que ganó y nosotros a preparar el siguiente", sentenció.