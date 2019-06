Scaloni no confirmó el equipo para mañana, pero sí que habrá cambios

Consultado sobre los cambios y el esquema a utilizar contra el combinado guaraní, el técnico indicó: "La idea es siempre defender con dos líneas de cuatro porque, con tres en el medio, la cancha se nos hace muy ancha a la hora de volver".

En cuanto al rival, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, Scaloni dijo que "es un equipo difícil, con jugadores rápidos de mitad de cancha para adelante que puede complicar a cualquiera".

Al respecto, analizó el juego de su equipo en la derrota del sábado pasado ante Colombia y consideró: "En el primer tiempo no sé si fuimos superados. No hicimos nuestro juego, fue eso, y no hay dudas de que en esos primeros 25 minutos del segundo tiempo con Colombia jugamos bien".

"Vamos a buscar hacer lo del segundo tiempo, que es lo que buscamos para la Selección. Para nosotros, es como que la Copa no empezó", agregó.

En cuanto al posible equipo para jugar en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, si bien reiteró que no daría la formación, tiró algunas pistas: "La idea es poner a Gio (Giovani Lo Celso) en otra posición, en donde se sienta más cómodo", dijo sobre el jugador del Betis de España al que se lo vio incómodo sobre la banda derecha ante Colombia.

"Roberto Pereyra (mediocampista que juega en el Watford de la Premier League inglesa) es uno de los motivos por los que demoramos hasta mañana la confirmación del equipo. Hoy se entrenó bien", agregó Scaloni.

Y sobre otro posible ingresante, el delantero Lautaro Martínez del Inter de Italia, señaló: "Tenemos muchas esperanzas en Lautaro, nos garantiza trabajo, remate y llegada".

Consultado sobre cómo ve a Lionel Messi tras la derrota en el debut del sábado pasado, el DT que sucedió a Jorge Sampaoli en su cargo dijo: "Está bien y necesitamos que siga de la misma manera, sobre todo como lo hizo en el segundo tiempo".

Acerca de Sergio "Kun" Agüero y Ángel Di María, quienes quedarían fuera del equipo según los indicios de la última práctica albiceleste, el DT expresó: "Cualquiera de los que vinieron pueden ser titulares. En el caso de Ángel, lo decidimos cambiar en el entretiempo. Son jugadores importantes, como todos los demás".

Finalmente, preguntado sobre la reunión que hubo entre jugadores y cuerpo técnico tras la derrota con Colombia, el DT sostuvo: "Lo que charlamos hoy queda para el grupo".

"Hablamos de cosas futbolísticas y de cómo podemos mejorar los errores que tuvimos, porque hablando se solucionan un montón de cosas. Es importante que los jugadores se expresen y eso hicieron hoy. La mayoría se expresó y la reunión fue positiva", concluyó Scaloni.

