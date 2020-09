En 2013, el siete veces campeón de la Fórmula 1 se accidentó mientras esquiaba en los Alpes y dio su cabeza contra una piedra. Mientras su familia y amigos siempre lo han llevado con mucha discreción y en la intimidad su estado, mientra que el portavoz hasta el momento fue Jean Todt, ex jefe de equipo de Ferrari y amigo del corredor, quien dijo que sigue luchando mucho.

"Michael está luchando. Espero que el mundo pueda volver a verlo pronto. Para esto están trabajando tanto él como su familia" dijo tras el largo periodo de coma, y su posterior vuelta a su casa en el lago Lemán. Sin embargo, el neurólogo Erich Riederer de Zúrich explicó que es una situación muy complicada y probablemente irreversible.

"Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde", dijo el profesor y agregó: "Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo.

Las declaraciones de Rieder fueron hechas para la producción de un documental de TMC sobre la condición desconocida de Schumacher.