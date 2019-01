Schwartzman no logró cerrar el encuentro en tie break del cuarto parcial y la paso mal en la manga definitoria cuando perdió su saque y lleno de frustración quedó 3-0 abajo. Allí comenzó la recuperación y ganó los últimos cinco juegos para avanzar de ronda.

"Fue un partido raro, de a ratos jugué muy bien, en otros rato no tanto... la cancha es muy rápida y me costó la fórmula de jugar de él, no estoy acostumbrado a jugar con tanto slice y la cancha me obligaba a eso", explicó a ESPN.

"En el cuarto set me puso nervioso y él empezó a jugar mucho mejor. Empecé un poco bajón en el quinto pero por suerte volví a entrar en partido y lo terminé con dos winners", completó y dejó un curioso mensaje para sus seguidores.

Embed

Schwartzman, primera raqueta argentina del torneo debido a la ausencia por lesión de Juan Martín Del Potro, jugará la siguiente instancia ante el checo Tomas Berdych (57), verdugo del holandés Robin Haase (49) en tres sets: 6-1, 6-3 y 6-3.

En caso de obtener una nueva victoria, el argentino habrá igualado su mejor actuación histórica en Melbourne Park, que consiguió el año pasado cuando llegó hasta octavos de final y fue eliminado por el español Rafael Nadal.

El otro argentino en carrera, Leonardo Mayer, se presentará mañana por la segunda vuelta ante el talentoso italiano Fabio Fognini, duodécimo favorito del Major australiano.

El correntino, de 31 años y número 54 del ranking mundial, está 3-2 abajo en el historial con el tenista de Sanremo, a quien venció las últimas dos veces que lo enfrentó el año pasado, en Buenos Aires y el Masters 1000 de Madrid.

Por el cuadro de dobles, el tandilense Maximiliano González, en pareja con el chileno Nicolás Jarry, logró la victoria ante la dupla australiana Max Purcell-Luke Saville 3-6, 6-4 y 6-3 en un partido de la primera ronda.