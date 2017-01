Scioli dice que por ahora no piensa en ser candidato

El ex gobernador bonaerense asegura que no pasa por su cabeza presentarse en las próximas elecciones legislativas.

Buenos Aires.- Este año se celebrarán las elecciones legislativas y ya se empieza a hablar de candidaturas con nombres propios. Daniel Scioli declaró ayer que no está en su mente la idea de postularse para obtener una banca en la cámara alta en representación de la provincia de Buenos Aires, sino que está enfocado en “estudiar y analizar temas” de coyuntura.

“No estoy pensando en ser candidato”, dijo el ex candidato presidencial por el FpV. “Yo he tenido el honor de ocupar la más alta responsabilidades que la gente me ha confiado”, explicó el ex gobernador bonaerense. “Fui dos veces diputado nacional, presidente del Senado, gobernador, vicepresidente y ministro de Turismo”, repasó y agregó que suele pensar “de qué manera ayudar a la Argentina”.

“Yo podría ayudar desde otro lugar. Mi cabeza está puesta en estudiar y analizar temas. Tengo que pensar desde dónde puedo defender más a la gente y ayudar más al país. No se trata de ser candidato por ser candidato, sino de ver dónde me puedo sentir útil”, destacó Scioli.

En una reflexión sobre su gestión al frente de la Provincia, el ex mandatario aseguró: “Siempre yo mismo reconocí las cuestiones pendientes”. Al mismo tiempo, no dudó en destacar que su sucesora, María Eugenia Vidal: “Está encarando cuestiones estructurales muy importantes”.

