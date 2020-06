En un video que publicaron las redes oficiales de River, el goleador además agregó: “Quería agradecerle a todo River, a todo el mundo River, a lo que representa, primero a mis compañeros por estos tres años maravillosos en los que he pasado momentos muy lindos”.

En este sentido aseveró en relación con el plantel: “Además, por todo lo que me enseñaron en el día a día y por todos los mensajes que recibí de ellos después de haber tomado esta decisión, fue un orgullo y fue muy emocionante”.

Scocco saludó especialmente a Marcelo Gallardo. “Quiero mandarle un agradecimiento a todo el cuerpo técnico por confiar en mí, por todo lo que me dieron y por las posibilidades que recibí, y a los colaboradores del club que realmente son importante en el día a día”.

Scocco se despide del Más Grande: "Me hicieron sentir como si hubiera jugado toda mi vida en River"

En otro parte del discurso, Scocco anticipó que seguramente volverá a Newell´s, y dijo que está agradecido con “toda la gente que rodea a River, a los dirigentes, porque es difícil tener la sencillez y la humildad que tienen, manejando un club tan grande”.

Allí aprovechó para reconocer como lo "bancaron" el tiempo que estuvo con lesiones que no lo dejaron jugar. "Estuvieron siempre presentes y bancándome, igual que el cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas que me apoyaron en las situaciones difíciles que me tocaron vivir”, subrayó.

Scocco anunció el martes que no aceptaba la propuesta de River para renovar su contrato y de este modo le dijo adiós al club donde llegó a mediados de 2017 para ganar cinco títulos tras jugar 90 partidos y anotar 38 goles.

