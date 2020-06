"Tras pensarlo seriamente, tomé la primera decisión respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milan ni en otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad. Experimenté un gran ambiente y me sentí en casa", señaló el ex jugador Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets de NBA.