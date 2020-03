Scola y el Oveja Hernández tienen una duda olímpica

El campeón olímpico en Atenas 2004 pensaba retirarse del seleccionado argentino Japón pero la postergación provocada por la pandemia de coronavirus obligó al actual jugador del Olimpia Milano, de Italia, a poner eso en serias dudas, lo que lo llevó a manifestar que en este momento no sabe si será parte de ellos, "porque ahora todo pasó a un segundo plano".

"Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando todavía, que todo lo demás pasó a un segundo plano".Luis Scola. El capitán cumplirá 40 años en abril.

Scola cumplirá 40 años el próximo 30 de abril y los Juegos Olímpicos organizados por la capital japonesa tendrán lugar, en principio, el año próximo.

El porteño debía jugar ayer con su equipo de Milán, una de las zonas más afectadas de Italia por la pandemia de coronavirus, en la ciudad española de Vitoria ante el local Baskonia, club en el que actuó por siete temporadas, entre 2000 y 2007, por lo que ese compromiso era muy especial para él y motivó que la prensa de la región le realizara una entrevista, aunque ese cotejo obviamente fue suspendido.

"No tengo ni idea si voy a estar o no en la selección, por suerte Argentina está clasificada”.Sergio Hernández. El entrenador del seleccionado nacional, con dudas.

""Es raro, porque no voy a negar que era un partido especial, que tenía expectativa, aunque suelo no ponerla en los encuentros. En su momento pensé solamente en ir y jugar, sin pensar mucho, porque es algo que por ahí no podés controlar y después te saca de foco. Pero la verdad es que todo eso pasó a un segundo plano", resaltó.

También puso en duda su participación el entrenador Sergio "Oveja" Hernández. "Y no tengo ni idea si voy a estar o no en la Selección, por suerte Argentina está clasificada y eso me da tranquilidad y felicidad. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión ese Juego como lo hicimos cuando estaban programados para este año", contó el bahiense en una nota con Uno Contra Uno Radio.

Consultado por las declaraciones de Scola, dijo: "No me pregunten porque no hablé con Luis respecto de lo que va a hacer o no. Es más delicado pero es parte del juego, acá lo más importante es la salud mundial y cómo podemos ayudar para que los daños sean los menores posibles, el resto es todo secundario, inclusive los Juegos Olímpicos", reflexionó el marplatense.

"Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando todavía, que todo lo demás pasó a un segundo plano".

"No tengo ni idea si voy a estar o no en la selección, por suerte Argentina está clasificada".