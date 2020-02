Se alzaron con $200 mil en productos de una peluquería

Además, se lamentó: "Cuando hicimos el inventario y me dirigí a las distribuidoras para reponer lo robado, casi me desmayo… estamos hablando de 200 mil pesos más o menos". Para su suerte el comercio está asegurado, pero ahora está a la espera de que el "seguro reconozca el robo y reintegre las cosas".

Hasta el momento no hay mayores datos de los ladrones, ya que no tienen cámaras de seguridad ni hay domos policiales en esa calle. Lo que le llamó la atención, fue que la alarma, que estaba activada y se había disparado accidentalmente horas antes, no sonó. "Llamé a la empresa de alarmas y me dicen que pudo haber una falla".

Ahora, Ososcar radicó la denuncia por robo y espera ver si las grabaciones de los locales vecinos ayudan a identificar a los ladrones.