Se "apichonó" con la One

Tras recordar que fue abusada a los 6 años por su abuelo y cómo se abrió camino en el teatro de revista sin victimizarse, pasando por un quirófano para hacerse las lolas y sin hacer casting sábana, la One se refirió a las mujeres que salieron a denunciar. “No está mal hablar en el siglo XXI después de años de terapia, pero algunas atrasan como esta pibita que se apichonó. No sabe si le gusta una vulva o un pene. Están todas Lorena Bobbit, quieren salir a cortar las pij... Hay mucha lesbiana no asumida”, sentenció. Y apuntó contra Jimena Barón al decir que “mostrar el culo es vintage” y que no cree en su discurso feminista. “Lesbianas tapadas que se asumen y atrasan. Varón, Jimena”, remató.

La vedette dijo que Cacho Castaña no tiene que dar explicaciones y que, como no está en la tele, Roberto Petinatto cayó en su propia trampa al dar entrevistas para promocionar su obra teatral.

“Tristán y Roberto Pettinato son monstruos”

En medio de la ola de denuncias de acoso contra Tristán y Roberto Pettinato, Maleno Pichot habló del tema y afirmó: “Lo de Pettinato se sabía hace años. Si no hablaba mal del feminismo no salía nadie a atacarlo. No habló de la diferencia fundamental que es el poder. Lo que soportan las mujeres por miedo a perder un puesto de trabajo”. La humorista calificó a Tristán y a Pettinato como “monstruos” y remarcó: “Los traiciona el inconsciente. Han tenido toda una vida de impunidad y en una nota se les va. Cuando piden disculpas no las están pidiendo realmente”. Sobre su exabrupto contra Araceli González (la tildó de imbécil por decir que era no era feminista porque amaba a su marido y a su hijo), expresó: “Fue dolor lo que sentí. Yo crecí con (la ficción) Nano”. “Hay un montón de activistas feministas haciendo trabajos importantísimos y que todavía, después de tantos siglos, sigamos con el mismo cliché, me dolió un poco en el corazón”, dijo y añadió que hay mujeres que no tienen concienca de género.

“Muchos repiten lo que dice la Gestapo feminista”

“A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos”, dijo Roberto Pettinato y enseguida cayeron sobre él varias denuncias de acoso de ex compañeras de trabajo, como las locutoras Bimbo Godoy y Mariana de Iraola, la modelo Josefina Pouso y las periodistas Fiorella Sargenti y Carmela Bárbaro.

En medio de la polémica, el ex Sumo hizo su descargo en el programa El Tratamiento. “Dicen que se sentían mal trabajando conmigo. No parecía así, ndie estaba enojado. Lo he consultado con otra gente de la Rock & Pop. No soy tonto, si veo que no se cagan de risa con una guarangada, no lo sigo haciendo”, sostuvo el músico y, polémico, agregó: “Yo voy a seguir trabajando, no me interesa que todo esto siga siendo un reguero de sangre. No podemos saber cuál es la definición correcta de acoso, pero que tiene que estar avalada por la Gestapo feminista. Lo que vamos a lograr es simplemente repetir lo que diga la Gestapo feminista para quedar bien, que es lo que hacen todos los hombres que tienen la cola sucia y se hacen los que están muy compungidos por lo que les pasa a las mujeres. Y es mentira, no están compungidos”.