Se casó Lizy Tagliani y así se vistieron los famosos

En la noche del jueves, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot tuvieron su gran fiesta de casamiento, la cual contó con una gran cantidad de famosos. Y cómo siempre pasa en estos eventos, las principales celebridades del mundo del espectáculo llamaron la atención al mostrarse con sus mejores looks.

Look Lizy Tagliani 1.jpg

Look Lizy Tagliani 2.jpg

Mirtha Legrand fue con un finísimo vestido azul de mangas largas, que combinaba con detalles en blanco y negro. A su lado estuvo Marley, padrino de bodas, que optó por una vestimenta clásica con un traje negro, camisa blanca y un moño. Donde se la jugó fue en zapatos, los cuales eran unos mocasines negros con detalles en plateado.

Look Lizy Tagliani 3.jpg

Y plateado también fue el vestido de Karina La Princesita, quien lució una prenda muy similar (excepto por el color) a la de Wanda Nara.

Look Lizy Tagliani 4.jpg

Luego de la ceremonia, LIzy Tagliani no pudo ocultar su felicidad y habló con los medios. “Como no puedo aguantarme a hablar quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar, que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades y sin ellas no podemos lograr absolutamente nada”, aseguró.

“Yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado y también esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián es eso: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”, cerró contenta.