Se casó con su tía abuela, enviudó y pide la pensión

El caso es protagonizado por Mauricio Ossola, quien en febrero de 2015, cuando tenía 23 años y estudiaba Derecho, decidió casarse por civil con su tía Yolanda Torres, una docente jubilada de 91 años que murió en abril de 2016. Ossola y Torres se casaron en “un discreto matrimonio civil”, de acuerdo con lo explicado por el joven abogado, quien sostuvo que su casamiento “fue una decisión noble y legítima”.

El viudo dio algunas explicaciones que intentan justificar esa unión y su reclamo. “Ella fue un sostén importante en mi vida y esa fue su última voluntad”, reconoció el abogado en una entrevista. Ossola vivía desde 2009, cuando se separaron sus padres, en la casa de la localidad de Tres Cerritos con su madre, su hermano, su abuela y la hermana de esta, Yolanda, con quien finalmente se casó. A mediados de 2016, tras enviudar, el joven abogado comenzó a tramitar la pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social y el organismo, a su vez, envió técnicos a su barrio para realizar un informe socio-ambiental que, entre otras cosas, determinó que los vecinos no tenían conocimiento del enlace. Ante ello, el área de Asesoría Jurídica rechazó la petición.

Ossola dijo que aún no se notificó “de esa resolución pero voy a recurrirla y llegaré, de ser necesario, hasta las últimas instancias de la Justicia Federal para defender ese derecho. Y si tengo que ir hasta la Corte Suprema, lo haré, porque el rechazo a mi petición es infundado y no traicionaré la última voluntad de Yolanda ni el juramento que le hice”, acotó. Además, señaló: “Cuando comencé a gestionar la pensión, a mediados de 2016, presenté todos los papeles y acredité todos los extremos fácticos que la ley me pedía”.

Y, recordó que su tía y esposa “con más de 90 años tenía una lucidez asombrosa pero ignoraba las cuestiones de derecho y quería estar completamente segura de que nuestro matrimonio no tendría ningún vicio de ilegalidad”. Ossola también señaló que tras su caso no cree que “pudiera llegar a darse un efecto dominó pero comparto que el Congreso siempre puede, si quiere, mejorar las leyes”.

“Si tengo que ir hasta la Corte Suprema, lo haré, porque el rechazo a mi petición es infundado y no traicionaré la última voluntad de Yolanda ni el juramento que le hice”.Mauricio Ossola. Ante la negativa de Anses, el joven abogado agotará todas las instancias judiciales.

Adelfa se casó con un joven y murió 24 días después, durante la luna de miel

Hace diez años, Reinaldo Waveqche, de 24 años, se casó con Adelfa Volpes, de 82. El enlace duró solamente 24 días, ya que la mujer se descompensó durante la luna de miel en Río de Janeiro, Brasil, sufrió un accidente cerebrovascular y murió. Tres años más tarde, Reinaldo se casó con un hombre, en el primer caso de matrimonio igualitario de la ciudad de Santa Fe. En este caso el joven heredó los bienes de Volpes y también su pensión.