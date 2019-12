Se bajÃ³ del partido de su vida, la final con River, Â¡por no ser titular!

"Melivilo tiene seis meses más de contrato con nosotros, por lo que cualquier entidad que se interese en él, deberá negociar con este club", agregó Alfano.

Tren on Twitter Como que no está Facu Melivillo y se va del club? ME CAGÓ LA MAÑANA EL SAPO Y LA PUTA QUE LO PARIO https://t.co/tJyKjLw5ML — Tren (@CentralCordoba_) December 12, 2019

En la llegada a Mendoza, sede de la definición con el Millo Gustavo Coleoni se refirió a la polémica decisión del futbolista. El DT de Central Córdoba manifestó que Melivilo había tenido un problema muscular y que no iba a ser titular. "No habló conmigo. Solo me mandó un mensaje diciendo que no iba a viajar y yo lo vinculé con que se amargó con la lesión", expresó.

De esta forma, todo parece indicar que el futuro del jugador estará bien lejos del Ferroviario.