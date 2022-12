Se desató la primera gran pelea de Laurita Fernández y Peluca, su novio

Desde hace un tiempo , la conductora Laurita Fernández está de novia con Claudio Brusca . En cada oportunidad que tienen, se muestran muy unidos y enamorados . Esto también se puede ver en Bienvenidos a bordo , donde se nota el buen momento que están viviendo. Sin embargo, en el programa de ayer, la conductora no dudó en cruzarse al aire con su novio.

A medida que el participante fue avanzando, eligiendo seguir por el mismo camino, fue perdiendo gran cantidad de plata. Frente a esto, Laurita no dudó en expresar su postura al aire. “Hoy, lo que hizo ‘Peluca’ es de malo… Mirá este camino, esto es maldad. Todos del mismo lado, el tema es qué hizo al final”, sentenció la también actriz y bailarina. Luego, cuando el participante perdió nuevamente, la conductora volvió a comentar: “Qué wacho este… mirá cómo era el camino”.

SSin lugar a duda Laurita y ‘Peluca’ están muy enamorados. De hecho, ella se animó a proyectar a futuro, y formar una familia con el productor. En una nota para Implacables, le comentaron: “Vos dijiste que tenés, que te gustaría ser madre en algún momento de tu vida”. A lo que Laurita no dudó en afirmar que “si, en algún momento, obvio… Por ahora no, estoy recién comenzando una relación. No es que hay tiempos estipulados, hoy lo veo apresurado, pero bueno, en algún momento sí, ojalá”.