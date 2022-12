El mensaje mega tierno del novio de Laurita Fernández por su cumpleaños

El mensaje mega tierno que le hizo el nuevo novio de Laurita Fernández.jpg Enamorado, Peluca le dedicó un tierno mensaje a Laurita Fernández por su cumpleaños.

Laurita habló en Socios del Espectáculo sobre el comienzo de su relación amorosa con el productor de su programa. "Hablábamos mucho del trabajo, después empezamos a charlar los fines de semana, primero del laburo y después más de la vida. Y así se fue dando", reveló.

"Nunca salí a buscar una pareja. La verdad es que desde chica que vivo sola y siempre estuve bien sola. Me gusta y disfruto los momentos de salir del teatro y estar en casa en silencio, por ejemplo. No me cuesta estar sola”, agregó Laurita.

Y reconoció que sigue soñando con tener un hijo. Cuando le preguntaron si quisiera que el padre sea Peluca, respondió: "Sí, obvio, sí. Pero no ya. Peluca también quiere ser papá... Siempre me imaginé siendo mamá de grande, no sé por qué. Desde los veintipico decía que no me imaginaba siendo mamá en ese momento", confesó sobre su deseo de ser mamá.

Laurita Fernández cumpleaños.jpg Laurita vio el partido de Argentina contra Francia comiendo una picada con su novio, su hermana y su mamá.