Laurita Fernández contó por qué blanqueó con Peluca

Laurita Fernández habló sobre su nueva pareja

En cuanto al inicio del vínculo y como fue creciendo, ella dijo: “Empezamos a hablar mucho por el programa y de pronto pasó que terminamos hablando de la vida”.

“La vez que me invitó a salir le dije 'no, no da' aunque quería, pero seguimos hablando y llegó un momento en que nos encontramos en una situación solos”, continuó relatando la conductora de 31 años.

Le consultaron acerca de que fue lo que le gustó y atrajo del Peluca, y allí contó que: “Me gusta que no es un tipo quedado, él tiene empuje y siempre está buscando y haciendo, y eso a mí me atrae un montón”.

“Él entiende lo que hago, pero no se dedica a lo mismo. Entonces, los dos tenemos roles diferentes. ¿Si él me robó el primer beso? No, creo que fui yo... El primer paso que dimos fue cuando entendimos que no le hacíamos mal a nadie”, agregó.

Por último, acerca de cómo fue el primer beso, y como se terminó blanqueando todo expresó: “El primer beso que nos dimos fue el que salió en todos lados. Encima fue en un boliche que yo nunca salgo y al otro día me acuerdo de despertarme y decir 'qué hice', pero no me arrepiento”.