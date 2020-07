Se filtró información sobre la precuela de Game Of Thrones

La pandemia del Covid-19 obligó a la industria del cine y el entretenimiento a reprogramar sus producciones y lanzamientos. House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie de HBO, Game Of Thrones, se espera que llegue al público en 2022. Según los rumores filtrados por sitio Recapped, la productora está en proceso de búsqueda de actores para los papeles principales.