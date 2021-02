Se filtró un video de Maradona "de joda en plena pandemia"

En las imágenes se puede ver a Diego sentado a la mesa cantando con un micrófono junto a una mujer : “Por que vos, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol...”.

En la mesa se observan un bidón de cerveza, vasos con restos, una copa con algo de vino, una gaseosa y más vasos vacíos.

En el posteo, el hermano de Natacha Jaitt no brindó detalles de la procedencia del video, así cómo tampoco dice cuál fue la fecha exacta del mismo. Tampoco se refiere a quiénes eran las personas que estaban acompañando a Pelusa aquella noche.