Se hartó Darín

“Perdón, no hago nunca esto, pero estoy cansado... se está propagando algo que me adjudican y no es mío!”, alertó en un posteo. “Gracias a los que me avisaron , una vez más!”, dijo indignado sobre la falsa entrevista donde esboza fuertes críticas contra el kirchnerismo, con expresiones muy alejadas a su perfil.

“Hay que recuperar la cultura del trabajo y la educación, porque veo que la juventud se confunde. El kirchnerismo dejó un par de generaciones por el suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Si me permiten, prosigo a explicar: no dejó sólo una generación de vagos o malos estudiantes que quieren todo de arriba, dejó mas de una”, fueron algunas de las declaraciones que le atribuyeron falsamente a Darín.

“Hoy en día ves gente… pero esto lo ha contado Margarita Barrientos, que prefiere trabajar en negro para cobrar el plan. Y así les enseñan a los hijos ¿Cómo alguien rechaza un trabajo en blanco, fijo, con aportes jubilatorios y obra social? También lo contó la señora Silvina Escudero, que tiene una empresa, una escuela de danzas. Y allí ella misma contaba que no aceptaban trabajar en blanco, entonces se iban. Rechazaban el trabajo los mismos que lo iban a buscar”, decían otras frases endilgadas al actor que, junto con Mercedes Morán, protagoniza El amor menos pensado, película que se estrenará en agosto y cuyo tráiler se dio a conocer la semana pasada.

