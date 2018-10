Se hizo cargo

El músico y fundador de Los Twist admitió ayer que acordó “de palabra” con las autoridades policiales seguir percibiendo la pensión. El argumento es que necesitaba el dinero para “pagar las deudas” que aún tenía contraídas su madre y también para “seguir manteniendo a los chicos”. “Yo no estafé a nadie ni falsifiqué ningún papel. Es todo mentira, actué de buena fe y estoy dispuesto a devolver el dinero, de a poco, como ellos depositaban la pensión”, dijo Pipo a varios medios.

160 mil pesos fue lo que cobró en seis meses con un certificado trucho.

“No falsifiqué nada. Yo seguí yendo a cobrar porque sabía que era una compensación y porque me estaban dando una mano“. Pipo Cipolatti

El músico explicó cómo fue que se apoderó de la exuberante suma: “Mi mamá tuvo un problema de salud y pedí que me ayuden, y me enviaron enfermeras a mi casa. Cuando murió, le solicité a la Superintendencia que me extendiera la pensión por enfermedad porque tenía que pagar deudas del departamento”. Luego precisó: “Yo cuando iba a pedir (el certificado de) la supervivencia a la comisaría, no iban a registrar si mi mamá estaba viva. Me la firmaban directamente”.