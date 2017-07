Se lanzó Randazzo: "No alcanza con ser oposición"

El exministro de Transporte fue el último orador de la jornada tras los discursos del local Bucca y la también precandidata a senadora nacional, Floencia Casamiquela. "Nosotros siempre hemos honrado la palabra", lanzó Randazzo en el comienzo de su discurso.

Disparó críticas hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Queremos rebeldía. Los jefes y la obsecuencia nos rebelan. Nosotros venimos a decir tres valores que tenemos que revindicar: no robar, no mentir y cumplir con la pablara".

El presidente Mauricio Macri también foco de críticas por parte de Randazzo: "En los 18 meses que lleva de Gobierno no tomo una sola decisión a favor de la gente", disparó desde arriba del escenario. En ese sentido, Randazzo le exigió al mandatario que "cambie la política económica porque está destruyendo a la Argentina".