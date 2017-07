Se larga la segunda para Rincón y el Decano en el B

Pacífico, que perdió en el arranque justamente ante el León, jugará en su casa ante el difícil Sol de Mayo de Viedma con Pablo Leguizamón de Río Colorado como juez principal. Ambos partidos tienen pautado el inicio para las 16.

En el norte neuquino, el equipo de Marcos González buscará seguir en la buena senda en un reducto donde siempre se hace fuerte y ahora tendrá un nuevo compromiso para demostrarlo. Para esto, el DT dispuso de cuatro variantes respecto del equipo que venció al Decano por la mínima. Matías Regiardo, Nicolás Di Bello, Gabriel Mendoza y Alfredo Troncoso ingresarán al equipo en lugar de Lautaro Escudero, Bruno Urquiza (expulsado), Cristian Correa y Oscar Muñoz, respectivamente. Si bien logró un triunfo en la 1ª fecha, el entrenador no quedó del todo conforme con el rendimiento del equipo y por eso metió mano en el once inicial para tratar de optimizar el juego.

En frente, el Rojo de Río Colorado corrió la misma suerte que el León en la primera fecha, imponiéndose por la mínima ante Cruz del Sur de Bariloche como local.

Una visita con altura

El Decano, en tanto, jugará su primer partido ante su gente y en frente tendrá a otro de los grandes de la categoría. Pese a todo su poderío, Sol de Mayo no pudo en la primera fecha ante J. J Moreno, igualó 3 a 3 y ahora vendrá a la capital neuquina a buscar lo que dejó escapar en casa.

El único cambio en el Decano será obligado por la ausencia del arquero Nelson Schonberger (ver aparte), por lo que Matías Tanfulla se hará cargo de los tres palos. El resto serán los mismos que presentaron batalla ante Rincón y tendrán la responsabilidad de sumar su primer triunfo en el torneo con la motivación de enfrentar jugadores de la categoría de Diego Galván y Satanás Páez.

El temporal le jugó una mala pasada al 1 aurinegro

En el debut en condición de local, Pacífico no podrá contar con su arquero titular a causa de las inclemencias del tiempo. Nelson Schonberger reside en la ciudad cordillerana de San Martín y, por la gran cantidad de nieve que cayó en las últimas horas, no podrá estar en el partido de esta tarde. Una baja sensible para el Deca que le abre la puerta a Matías Tanfulla, arquero formado en el club que tendrá sus primeros minutos como titular en torneos federales.

Además, el duelo entre La Amistad y Cruz del Sur debió postergarse debido a que el equipo barilochense no podrá llegar a la región para visitar a los cipoleños (ver página 15).

Moreno, líder provisorio

J.J. Moreno se impuso 3 a 2 en el clásico ante Germinal de Rawson, en el adelantado de la segunda fecha, con goles de Luquet, Bilbao y Galizzi. El equipo de Madryn arrancó con un valioso empate ante Sol de Mayo en Viedma (y casi lo gana) y de esta manera, lleva cuatro puntos y es líder provisorio. Germinal sumó su segunda derrota tras caer en casa en la primera fecha. Completarán la jornada Racing de Trelew ante 25 de Mayo, en Chubut, a las 15:30.