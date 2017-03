Se metió con todos

Pablo Echarri se sentó en el piso de Intrusos y arremetió contra todos. Sin pelos en la lengua, volvió a confirmar que Tomás Yankelevich, jefe de programación de Telefe, lo desvinculó de la miniserie de Sandro porque “dividía la pantalla”. El actor habló de todo y hasta se metió con dos de sus colegas: Andrea del Boca y Fabián Gianola.

“A mí me pareció un gran desafío, ya no hay muchos personajes que me atrapen de forma profunda”, comentó Echarri sobre el papel de Sandro, aunque admitió que no le sorprendió que se lo sacaran: “La verdad que asentí, desde mi cristalización política yo no esquivo el bulto. No me sorprendí”.

De todas formas, Echarri aseguró que no le tiene rencor al productor. “Tomás es un tipo directo y franco, con sentido común. Sólo le interesa obtener el mejor resultado de la gestión de su pantalla”, dijo el militante kirnchnerista, quien aseguró no sentir arrepentimiento por su ideología.

Aunque Andrea del Boca lo acompaña en su afinidad política, Echarri fue muy crítico con su colega por la supuesta malversación de fondos en una ficción de la actriz que nunca se llegó a realizar durante el gobierno de Cristina Kirchner. “No me hubiera metido en ese entramado de negocios”, declaró y añadió: “Ella se crió dentro de una caja de cristal, no se dio cuenta de qué significa empeñar una palabra o un pensamiento y las consecuencias que puede traer. Le falta calle”.

Otro que no la sacó nada barata fue Fabián Gianola, cuando habló sobre los conflictos en SAGAI. “Ha sido un pésimo compañero, cruel y sanguinario. Nuestra productora no tuvo ese tipo de subsidios. Mintió para poner en tela de juicio la honestidad de Martín Seefeld y la mía”, señaló el actor.

Se quedó con el rating

Aunque Telefe no lo quiso en el canal porque “dividía la pantalla”, los televidentes se unieron para ver lo que Echarri tenía para decir. Intrusos obtuvo 5.5 puntos de rating, aunque El diario de Mariana se quedó con la punta, con 5.6.

Gianola salió a defenderse, pero esta vez no atacó

Las disputas entre Echarri y Gianola no son algo nuevo. Hace dos años los actores tuvieron varios entredichos por cuestiones políticas, cuando Fabián acusó al actor kirchnerista de ser subsidiado por el Estado. Parece que Echarri se quedó con la sangre en el ojo desde entonces, porque sin que se lo nombren comenzó a golpear duro a su colega: “Además de ser un mentiroso serial es un pésimo compañero, falso como billete de tres pesos”.

Gianola no tardó en contestarle. En menos de media hora salió en Infama para defender su nombre. “Está transformando un tema económico en un tema personal. SAGAI tiene un juicio con Echarri por la falta de pago. Pero yo no voy a hablar de cosas personales, es patético hablar de apreciaciones personales de una persona o de otra, yo hablo de las cosas que son concretas”, dijo el actor. Además, aseguró no conocer a Echarri. “No nos conocemos. No hemos trabajado nunca juntos. No tengo contacto con él”, señaló.