El último contacto que la familia tuvo con la mujer desaparecida fue el martes pasado a la noche, cuando su hermano habló con ella por celular y quedó en seguir esa conversación al día siguiente.

"El miércoles me levanté y la llamé, pero no me atendió. El jueves volví a marcar y me dio apagado, entonces envié a mi sobrino a su casa, pero ella nunca abrió la puerta", explicó a esta agencia Roberto.

Agregó que ese miércoles 16, última vez que se la vio, la odontóloga protagonizó una "fuerte discusión" con su pareja, Abel Casimiro Campos.

"Se supone que después de esa pelea él se fue a Trelew (Chubut), pero cuando lo llamó la policía dijo que estaba en algún lugar de la Costa y que se iba a presentar el sábado a declarar en la Comisaría 4° de Berisso -donde se radicó la denuncia-, aunque todavía no fue y tampoco atiende el celular", agregó el hombre.

Gisella estaba en pareja hacía seis años con Campos, quien asumió que se separaron tras esa discusión y, según su versión, "ella se fue de la casa luego de decirle que no se iban a separar".

Según el hermano, en el domicilio de la mujer "estaba todo en su lugar" y sólo faltaba "un poco de dinero que era parte de una operación que ella había efectuado el lunes pasado".

