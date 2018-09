Se pone chismosa

Si bien todavía no está definido quién será el co-conductor del envío, la producción confirmó la participación de los periodistas de espectáculos Laura Ubfal y Pablo Montagna. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que Tomás Dente y Evelyn von Brocke se sumaran al panel, Montagna sostuvo que no serán de la partida.

“Al barro”

Al conocerse la noticia, Ángel de Brito le dio la bienvenida “al barro” a la blonda, quien explicó que está ansiosa por aprender el rol de conductora.

“Voy a divertirme pero por sobre todo aprender. ¡Siempre es bueno que te den una oportunidad! Hay que ganar horas de vuelo. Como lo hiciste muy bien vos todos estos años”, respondió Luli en Twitter.

Hace tiempo que la ex de Martín Redrado quiere encabezar un programa. De hecho, este año le dijo no al “Bailando” luego de tener un cruce con el Chato Prada por no tenerla en cuenta como co-conductora en el ciclo de Polino.