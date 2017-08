Antes de la actuación de mañana a la medianoche en Juan B. Justo 648, Pey adelantó que la banda, que tiene seis años de vida, hará un adelanto de lo que será su nuevo y quinto disco, Cuero, compuesto en tres registros distintos. Además, el encargado de sintetizadores, bandejas y máquinas de ritmo, contó la actualidad de un grupo que siempre está en la ruta en un viaje que no tiene fin.

Invitados por Matías Martel, voz y guitarra del grupo Deacorde, una de las bandas locales que abrirá el fuego marcando su vuelta a escena, Pey confesó que no es la primera vez que llegan a la zona. “Hemos estado en la ciudad pero no dentro del circuito. No hemos tenido la contundencia que esperábamos, pero esta vez va ser distinto”, explicó el DJ.

Miembro fundador de Fiero, se anima arriesgar que la actualidad del cuarteto “esta riquísima” porque ya está “cocinada” su nueva placa. “Vamos adelantar algo de Cuero. Son tres discos con formatos de grabaciones distintas: Cuero crudo, grabada en estudio; Cuero blanco, con temas más acústicos que te llevan a diferentes estados, y Cuero sintético, donde se labura con loop, instrumentos orgánicos y es un trabajo más de computadora. Cada uno va a salir por su lado, menos el primero, que tendrá temas de los tres”, detalló Pey.

Al vivo

Algo particular que tiene Fiero es que los ensayos casi no existen. Lo suyo es el directo sin ningún setlist preparado. “Nos aburrimos en los ensayos. Nos juntamos más a comer y a tocar la criolla. Es ahí cuando salen muchas cosas. Creo que la cosa pasa por otro lado porque tocamos mucho en vivo y viajamos mucho en ruta donde hacemos análisis de grupo”, contó el tecladista.

Pey define el trabajo de Fiero como experimental y resalta que su música no es una fusión de sonidos. “Cada integrante viene de cuatro palos distintos. Y en Fiero habita el jazz, el blues y música electrónica. Cada disco tiene su experimentación propia. En mi caso compongo como un DJ por más que grabé instrumentos”, explicó.

Pey define a su banda como “de ruta” y de “viaje total” dejando claro que es el lugar más cómodo donde se sienten. No hay un espacio donde se sientan locales a pesar de su recorrido por Buenos Aires y La Plata. “Tocamos mucho en Buenos Aires, pero nos encanta ir y tocar mucho en el interior. La idea es tocar, subsistir y viajar haciendo música con la única necesidad de que sea irresistible de tocar, que siempre motive y comprobar que eso contagia. Nos adaptamos a diferentes situaciones de forma lúdica en un viaje que continúa”, expresó el músico.

Finalizando, Vasermanas invitó al público que aún no conoce al grupo a encontrarse con un show “descontracturado” donde puede suceder cualquier cosa, porque Fiero “es un baúl de sorpresas”.

Una camioneta llena de anécdotas que no para

NEUQUÉN

La camioneta L300 es la gran responsable de que Fiero se presente en lugares no programados o inesperados. Cada desperfecto que le sucedió a la chata derivó en una fecha sorpresa. De esa forma llegaron a Fisque Menuco, General Roca. Pey recuerda con un toque de gracia ese arribo al Valle: “Se nos rompió la camioneta en pleno viaje y no teníamos mucha plata. Fuimos a parar a un bar por accidente y tocamos. Lo bueno es que ese lugar se llenó y terminamos pidiéndole ayuda y lugar para dormir al público. Hoy somos grandes amigos.

Otra de las anécdotas de ruta fue cuando un fan de la banda se fue con los integrantes a Buenos Aires. “A veces lo nuestro es un film en tiempo real porque no hay libreto ni escenarios confirmados. Cuando fuimos a Villa La Angostura un pibe se vino a Buenos Aires con nosotros. Se alojó en mi casa y después se fue a Córdoba y San Luis”, reveló el DJ. Luego agregó: “Les recomiendo a los chicos que cuando vayan se lleven una muda de ropa porque nunca se sabe dónde vamos a terminar”.

Un nombre particular que le sienta muy bien

NEUQUÉN

Sergio Vasermanas no tiene ninguna connotación extraña con el nombre de su banda y siente que ese nombre representa muy bien al cuarteto.

“No sé muy bien de dónde viene, pero representa bien la estética de la banda, todo. Es como un concepto: ‘somos re fiero’... No esperes que vayamos con una lista de temas o que la canción tenga una estructura. Todo es fiero en todo sentido. Hay un tema que se llama “Pena” que en Bariloche terminamos tocándolo en formato cumbia. La gente quería cumbia y la hicimos. Eso es fiero, una intención”, explicó entre risas el músico de 33 años, que hace más de una década se desempeña con sus loop y sintetizadores.

En su discografía, el grupo cuenta con cuatro trabajos editados: Trueque en pelotas (2011), Living club (CD+DVD en vivo, 2012), Vermú en pelotas (2013) y Sopa de perdedores (2015).