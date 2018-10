Se prepara: Rial tiene definido su regreso a Intrusos

“El 5 de noviembre vuelve @rialjorge a @Intrusos”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana en Twitter, junto a una imagen de Moria Casán, actual anfitriona del ciclo chimentero.

La One no se quedó callada ante tal novedad y, a través de la misma red social, le respondió al jurado del “Bailando”: “GEORGE, ESTÁS IGUAL; y el 15 parto yo #NoLicencia #OnlyHolidays”.

La ex vedette le puso el pecho al ciclo ante la ausencia del periodista y se la vio realmente cómoda. Incluso llegó a bromear con que no se iría del programa cuando regresara Rial por la forma en la que se dio su ingreso. “Cuando venga Rial le voy a decir que no me voy, porque yo vine por un día y me quedé tres meses. ¡Mi amor! Me dijeron: ‘Moria, ¿podés venir un día?’. Y yo les dije: ‘Bueno’. Después me dicen: ‘¿Podés venir otro día?’. Hace tres meses que estoy acá. Voy a hacer colecho con los Vila (empresarios de América)”, bromeó Moria hace poco más de una semana.