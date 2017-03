El subsecretario de Información Pública de San Juan, Osvaldo Lima, aseguró esta mañana que el nuevo incidente que se produjo cerca de las 22 de ayer.

El funcionario reveló que desde anoche la empresa comunicó que se había producido la desconexión de un caño con material rico y que se habían tomado todos los recaudos necesarios.

Esta mañana Policía Minera salió hacia el lugar para corroborar la situación y, además, se están chequeando las cámaras de seguridad, para analizar el momento preciso en que se produjo y el alcance que tuvo.

Lima argumentó que no se trata de agua cianurada sino el desecho después de la lixiviación.

Ahora resta esperar el informe que detallen los especialistas en el tema y el registro de las cámaras.

Se descartaron problemas con los empleados y a priori se determinó que la zona afectada no fue el valle de lixiviación.

Desde el sector ambientalista, en cambio, no tardaron en volver a pedir la clausura definitiva de Veladero por los sucesivos derrames y la violación a la ley de glaciares.

"No hay más excusas, exigimos el cierre inmediato de Veladero. Lo exigimos a los gobiernos, pero también los haremos judicialmente", declaró a Infobae el abogado Enrique Viale, que representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca.

"Si la mina sigue funcionando es una evidencia más de la total connivencia de los gobiernos con Barrick", insistió.

El "incidente", como rebautizó Barrick Gold a los derrames de soluciones tóxicas, pone en jaque la continuidad de la mina, pues el gobernador Sergio Uñac había prometido, tras el último accidente el 14 de septiembre de 2016, que la empresa "no tiene más margen de error".

En esa ocasión, Uñac fue tajante. "Lo cometido (hasta ahora) es hartamente suficiente. A partir de ahora, su desempeño tiene que ser impecable, y se los he expresado", advirtió.

Irónicamente, hace sólo unos días, el flamante CEO de la empresa, Jorge Palmés, había calificado a ese último "incidente" como "un derrame comunicacional", como si sólo se hubiera tratado de un error de su equipo de prensa. En esa ocasión, la explicación de la empresa dejó un enorme vacío y un mar de dudas.

Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, en Veladero se produjo el mayor accidente minero de la historia del país, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros cuatro cursos de agua.

No obstante, no fue el primer derrame. Oficialmente se sabe que hubo al menos tres anteriores que nunca se hicieron públicos, aunque tres ex empleados de la empresa aseguraron a este medio que entre el derrame de septiembre de 2015 y el de septiembre de 2016 hubo no menos de siete fugas.

Por otra parte, la otra mina que tiene Barrick Gold en el país, Pascua Lama, también contaminó sus alrededores.

Una investigación de Infobae reveló que el túnel binacional entre Argentina y Chile que la empresa construyó provocó destrozos en la zona, que constan en una serie informes de Barrick Gold y la consultora Knight Piésold -que trabaja para la minera-.

En su momento, Barrick Gold negó la contaminación, pero ocho más días más tarde informó que hubo un derrame en esa zona y anunció el cierre del túnel.