“Hablar de mi hijo Enrique es muy complicado. La emoción que siento cuando lo veo brillar no tiene comparación con nada. Es tu hijo, tu sangre. Pero no tengo una relación fácil con él. Enrique es muy personal, no admite sugerencias y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas. Que si se compró un avión, que si cuánto le costó. Cosas superficiales que no valen para nada”, declaró Julio en diálogo con la revista española Lecturas.

De todos modos, el madrileño confesó que Enrique lo hace emocionar. “Mi hijo me hace llorar muchas veces porque me toca fibras muy importantes. Enrique es un rebelde con causa porque no he sido un padre apegado a mis hijos y no tuve tiempo para estar con ellos. Para mí, un padre es el que lo lleva al colegio y le pide las lecciones. Mi padre fue mi compañero y yo el suyo. Lo es todavía. Era mi inspiración, me hacía dar un paso más cada día. Esa relación no tiene nada que ver con la que yo tengo con Enrique, sobre todo desde que empezó a cantar”, explicó, en una de las notas más profundas que ha concedido. A pesar de la distancia con Enrique, no ahorró halagos para su heredero: “Es un campeón”. Luego dijo que siente admiración “desde que nace un hijo”, aunque destacó que luego “las relaciones van cambiando”.

“He sido un padre controlador, pero cuando tienen 18 años su independencia crece y más en el caso de Enrique. ¿Si me arrepiento del tiempo perdido con él? ¡La vida compensa tanto! Adoro a Enrique pero tengo ocho hijos y nietos, y tengo a la gente. Lo que más me ha compensado en la vida es la gente, el cariño”, concluyó.