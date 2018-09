Se sacan los ojos

“Es una berretada que a una persona que estuvo diez años no la llamen para explicarle por qué no la quieren. No le dieron los huevos para llamarme”, disparó filosa la One en agosto.

Ahora en una especia de venganza, la conductora de Incorrectas mañana hará una participación especial en la ficción de Sebastián Ortega, otro enemigo del Cabezón –el productor no le perdona a Tinelli haberse quedado con su ex mujer–, que semana atrás lo gastó por las redes. Es que 100 días para enamorarse le gana en rating al reality de baile.

Golpe a golpe

Moria interpretara a Brígida Sandoval, una mujer que llega al estudio de Laura (Carla Peterson) y Gastón (Juan Minujín) por la sucesión de su difunto marido. Su irrupción en el estudio genera mucha adrenalina porque, además de ser un desafío legal, también representa una importante entrada de dinero.

Para levantar puntería en las mediciones, Tinelli apostará mañana a la presentación de la salsa de a tres, uno de los ritmos más calientes del “Bailando”. Además, se conocerá qué parejas abandonarán el certamen tras el aquadance. Por primera vez en la historia, los participantes tendrán que votar a qué pareja quieren mandar al duelo, además de los sentenciados por puntajes del jurado.