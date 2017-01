Se viene el casorio de Luli

Luciana Salazar estaría a punto de concretar su final de cuento de hadas. Es que según informó el portal Laubfal.com, la blonda se casaría este año con Martín Redrado, tras poco más de cinco años de relación y de una serie de idas y vueltas. Además, la pareja tendría planeado buscar su primer hijo, cumpliendo así otro de los más grandes deseos de la modelo.

“Feliz 2017!!! Con que ganas te recibo. Si Dios quiere, será el mejor año de mi vida”, escribió de manera misteriosa Luli Pop, dejando entrever que algo importante sucederá en su vida.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó o desmintió el rumor, dado que se encuentran disfrutando de un descanso en Las Vegas.

La historia de amor de entre el ex presidente del Banco Central y Salazar arrancó allá por el 2010, cuando Redrado estaba recién distanciándose de su entonces esposa Ivana Pagés -con quien durante los 15 años de matrimonio tuvo dos hijos-. En ese momento, como la blonda no podía revelar la identidad de su enamorado, lo apodó “Mr. Big”, como el personaje de Sex and de City, serie de la que se considera fanática.

En noviembre del 2011 terminaron con la incertidumbre de los chimenteros y confirmaron su relación a vivas voces.

Ida y vuelta

A partir de entonces tuvieron varias crisis por diferentes motivos (una vasectomía que se hizo Redrado que no le permitiría tener hijos, la mala relación entre la modelo y los hijos del economista y la desconfianza mutua) y una de ellas, la de noviembre del 2014, terminó en separación. Mientras Salazar buscaba consuelo en su entorno, Redrado lo hacía en los brazos de Amalia Granata. Nueve meses más tarde, el amor triunfó y el economista regresó con Luli. Desde ese momento, la relación se afianzó e incluso ella aceptó irse a vivir a Estados Unidos para acompañarlo en su trabajo. Allegados a ella dicen que se fue para no generar más peleas con la familia de él.



Su sueño

Congeló óvulos para ser madre

La blonda comentó el año pasado que se sometió a un tratamiento para congelar óvulos y así, en un futuro cercano, cumplir su sueño de ser madre. “Es una garantía para saber que voy a ser mamá algún día”, reveló.