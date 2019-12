“Estoy a disposición si el quiere visitarnos. Está invitado, será motivo de satisfacción”, dijo el presidente de Brasil en diálogo con la prensa en la puerta del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.

Bolsonaro calificó de "excelentes" los tramos del discurso de Fernández en el Congreso de la Nación, dedicados a Brasil, en los que puso especial énfasis en la necesidad de mantener un buen vínculo como socio estratégico.

“Vamos a seguir siendo grandes socios en América del Sur”, agregó el ex capitán del Ejército, que había hecho campaña por Mauricio Macri. Incluso, una vez conocidos los resultados de las elecciones de octubre, que consagraron presidente al candidato del Frente de Todos, Bolsonaro señaló: Lamento, no tengo la bola de cristal, pero que creo que Argentina eligió mal. No pretendo felicitar (a Fernández). Pero bueno, no vamos a indisponernos, vamos a esperar el tiempo para ver la real posición en la política que él tiene y veremos cuál es la línea que adoptará".

Tras ponderar el comercio entre ambos países, Bolsonario destacó que Fernández “ahora habla de un modo diferente” frente al “acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

En su estadía en Buenos Aires, Hamilton Mourao conversó con Alberto Fernández y con Daniel Scioli, designado por el nuevo gobierno como futuro embajador en Brasil, adonde viajará este jueves para iniciar contactos a pesar de que todavía no tiene el acuerdo del Senado.

Mourao hizo un positivo informe de sus reuniones a su presidente, que reaccionó invitando a Fernández para que viaje a Brasil.

