Se viene la miniserie sobre la vida de Mercedes Sosa

“La productora está trabajando, con el apoyo de la familia y de la Fundación Mercedes Sosa”, dijo Araceli Matus en diálogo con Página 12, al confirmar el proyecto.

"Tanto para mí como para mi hermano Agustín es un gran orgullo que la vida de nuestra abuela se refleje en una serie, para que su historia llegue a mucha gente y sirva de ejemplo. Estamos muy confiados en que la serie transmitirá de la mejor manera lo que fue y es el legado de Mercedes a su gente”, agregó.

Vila, por su parte, aseguró que la serie reflejará con mucho cuidado y respeto las instancias principales de la vida de la artista: desde sus primeros años en Tucumán, hasta la pobreza, el compromiso político, el éxito artístico, la persecución ideológica, la melancolía, y la generosidad que la hizo querida y admirada por públicos de todo el mundo.

“Queremos retratar a Mercedes tal cual era, con sus virtudes y sus tribulaciones, una heroína de carne y hueso. No tenemos dudas de que el gran público se va a sorprender con esta serie, sobre todo el más joven. Nuestra relación con Mercedes Sosa y su familia data de muchos años, y esa es un gran aval para encarar este proyecto”, sostiene el productor y realizador que ya trabajó con la familia de la cantante en la película que acompañó la edición de Cantora, el testamento discográfico de la artista, y en Mercedes Sosa, La voz de Latinoamérica (2013), el documental que recorrió el mundo en más de 40 festivales internacionales obteniendo notables críticas y premios.

Tributos

Araceli Matus, titular de la Fundación Mercedes Sosa, conducirá el jueves dos tandas de tributos a su abuela que hoy hubiese cumplido 85 años. La primera fase del evento que se realizará a través de la cuenta de Instagram de la entidad, arrancará a las 14 y contará con testimonios de Graciela Borges, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Franco Luciani, Pocho Sosa y La Charo.

El segundo bloque se iniciará a las 19 por la misma plataforma con la presencia de Vitor Ramil, Facundo Ramírez, Liliana Herrero, Adrián Sosa, Kevin Johansen y Víctor Heredia.

“No me gustaría festejar su cumpleaños en ausencia, pero no es posible por la abuela que me tocó tener y lo vivo con nostalgia. Pero la forma de honrar esa memoria es seguir adelante”, confesó Araceli Matus en diálogo con Télam.

Por otro lado, la Fundación Mercedes Sosa y un grupo de artistas propondrán instaurar el 31 de enero como el Día de la Cantora Nacional para recordar su debut en el Festival de Folclore de Cosquín en 1965 como invitada de Jorge Cafrune.