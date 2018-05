La "Chica del clima" contó que tuvo un ofrecimiento para hacer un papel en cine, pero el guión la expone a escenas muy jugadas jugadas.

Al parecer, ella todavía no sabe si aceptar o no. Por eso no tuvo mejor idea que consultarles a sus seguidores en las redes.

Así abrió una encuesta en Twitter para conocer si “la hacía o no la hacía”. Los resultados al momento son contundente: casi un 90% por ciento le pidió que las haga sin pudor.

Embed Tengo un dilema, me llamaron para hacer una peli pero tiene escenas un poco fuertes que hago? — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 8 de mayo de 2018

Sol debutará en cine el 12 de julio con Bañeros 5, film que reflota la saga encabezada por Emilio Disi y Berugo Carámbula en los 80'. Allí la modelo emula a Pamela Anderson en Baywatch