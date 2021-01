Seba Domínguez "ninguneó" a Riquelme y Vignolo lo retó al aire

Y ahora el tema de turno es elegir a los mejores jugadores de la historia. Pero Seba Domínguez no se imaginaba que iba a crear tanta resistencia con su diez.

Resulta que el ex futbolista de Newell's, Vélez y Corinthians, entre otros equipos, incluyó a varios protagonistas que no figuraron en los listados de sus compañeros.

Entre los jugadores que sorprendieron en la lista de Seba Domínguez se encuentran Javier Mascherano y Fernando Redondo. No aparecen figuras como Ricardo Bochini, Norberto Alonso o Juan Román Riquelme.

"No pusiste a Riquelme", le reclamó el Pollo Vignolo, conductor del programa, al ex futbolista. Domínguez le explicó que para él, el ídolo de Boca "no significó tanto".

Sebas agregó que entre Román y Pablo Aimar se queda con el Payasito y esto puso de mal humor al Pollo.

Domínguez parece no llevarse bien con Boca, ya que supo tener algún cruce tuitero con Gambetita Latorre. Ahora, emuló a Daniel Arcucci, otro integrante del staff que dejó afuera a Román de los diez mejores de la historia. ¿Qué les pasa muchachos?, dicen los de Boca.