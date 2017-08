Secreto y liberación

“Quiero decir algo importante para mí y para mi identidad y que he cargado en mi pecho por casi la mitad de mi vida”, anunció el artista en Twitter y luego aclaró: “Esto no me avergüenza, sólo es el peso y la carga que he sostenido por un largo tiempo y que quería sacar de mí”.

“Crecí en la industria del entretenimiento a una edad temprana, y cuando tenía cerca de 13 años comencé a encontrar atractivos a chicos y chicas. Fueron años en los que pensé sobre eso, pero no fue hasta los 17 años que, después de varias relaciones con mujeres, tuve una experiencia con un hombre, del que me sentía atraído y con el que trabajaba y con el que crecí”, explicó el joven de 29 años que a fines de los 90 era considerado una de las grandes promesas de la industria musical a partir de los hits “Crush On You” y “Aaron’s Party”.

“Para mí la música va a ser siempre un templo. Mi objetivo es estar satisfecho. Nunca he querido ser una figura de decepción”, concluyó Carter resaltando que quiere concentrarse en su carrera.

Después del posteo, trascendió que la novia de Aaron, Madison Parker, le puso punto final a la relación. Más tarde, salió un comunicado que indicaba: “Aaron y Madison se quieren y se respetan entrañablemente. La decisión fue conjunta”.

Entre los amores que tuvo el cantante se destacan Hilary Duff y Lindsay Lohan.

Un año difícil

Carter viene atravesando un año complicado. Tras la sorpresiva muerte de su padre, Robert Carter, en mayo, el intérprete fue hospitalizado por su extrema delgadez. Luego de ser dado de alta, indicó a la prensa que padece un desorden alimenticio.

En julio fue detenido por conducir ebrio junto a Madison. Esa noche tuvo que suspender sus conciertos en Georgia y se excusó diciendo que lo arrestaron “por ser una celebridad”.

Esos tragos amargos se sumaron al dolor por la pérdida de su hermana que falleció en 2012 de una sobredosis y la lucha por recuperarse de la bancarrota que declaró en 2013.

Confesiones 2.0

Aaron no es la primera celebrity que sale del closet a través de las redes. El año pasado, Mara Wilson -la actriz de Matilda- manifestó por Twitter su bisexualidad. La revelación llegó a días de la masacre de Orlando, donde un hombre entró armado a una disco gay y dejó como resultado 50 muertos.

En 2010, Ricky Martin sorprendió en la red social del pajarito con un comunicado donde aceptaba su homosexualidad, tras años de rumores sobre su orientación sexual.

Shannon Purser (Barb Holland de Stranger Things), la ex chica Disney Bella Thorne y Evan Rachel Wood (Thirteen) fueron otras figuras que explicitaron sus inclinaciones sexuales en las redes.