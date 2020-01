"Seguimos alertas, pero no es fácil incorporar"

Ni el técnico ni la dirigencia han tirado la toalla en búsqueda de los refuerzos. En el ideal de todos, un delantero y un mediocampista, pero tampoco es sencillo. “Seguimos alerta, pero no es fácil incorporar en este momento de los campeonatos. Si no estamos realmente convencidos, no vamos a concretar ninguna apuesta fuera de contexto”, explicó Guillermo San Pedro, integrante de la mesa de negociaciones.

Extender la presencia del Monito Opazo en La Visera parece una misión imposible porque el contacto con el jugador regional se cortó. El club no ha vuelto a tener la posibilidad de hablar con él ni con su representante, por lo que cualquier intento por retenerlo, en este momento, está totalmente descartado.

El ex Maronese, que tiene contrato con la institución de Rosario hasta junio de 2021, maneja alguna posibilidad del exterior, un tema que ya excede a Cipo, porque no tiene injerencia en su futuro profesional.

