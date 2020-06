Según De Brito, Laurita no gustó cuando fue jurado

Ante la pregunta por el rol de Laurita Fernández en el certamen, De Brito reveló: “A Laurita no la quieren en la producción como jurado, la quieren en la pista, porque no gustó como jurado”. Luego de su único año siendo jurado del certamen, la bailarina desechó completamente volver a ocupar ese lugar: “El jurado no fue el lugar que más disfruté, y se los dije a los productores. Hubo muchas veces que las pasé como el ‘tuje’”.